Вирусологи раскритиковали ввод ковид-паспортов в Башкирии
| 18 янв 2021 | 17:13
Антиковидные паспорта, которые намерены ввести в Башкирии, являются преждевременной мерой, которая может не принести никакой пользы. Об этом URA.RU заявили вирусологи. По их мнению, к ковид-паспортам есть еще много вопросов, поэтому остальным регионам РФ пока не стоит следовать примеру Башкирии.
«Это [введение антиковидных паспортов] нужно еще обсудить с учеными. Для начала необходимо определить, насколько у переболевшего высокие антитела и титры антител, насколько он защищен и сколько они держатся. Так просто рассуждать о том, что переболевший коронавирусом и привитый человек может спокойно перемещаться, это ненаучно. Эти паспорта — преждевременная мера, мне кажется», — заявил иммунолог Валерий Черешнев.
С этим же согласился другой вирусолог, который предпочел остаться анонимным.
«Люди с антителами к коронавирусу по-прежнему должны соблюдать противоэпидемические правила. Не должно быть такой разницы между людьми. Когда кто-то не соблюдает противоэпидемические правила и говорит, что он вакцинирован, люди этого не знают. Всем этот паспорт не предъявишь, а раздражение будет», — объяснил собеседник агентства.