Вирусологи раскритиковали ввод ковид-паспортов в Башкирии

| 18 янв 2021 | 17:13

Антиковидные паспорта, которые намерены ввести в Башкирии, являются преждевременной мерой, которая может не принести никакой пользы. Об этом URA.RU заявили вирусологи. По их мнению, к ковид-паспортам есть еще много вопросов, поэтому остальным регионам РФ пока не стоит следовать примеру Башкирии.







Ранее стало известно, что в Башкирии гражданам начнут выдавать антиковидные паспорта. Как заявил глава республики Радий Хабиров, получить их смогут те, кто имеет антитела — то есть переболели ковидом или вакцинировались. Владельцы этих паспортов смогут не соблюдать карантин.

«Это [введение антиковидных паспортов] нужно еще обсудить с учеными. Для начала необходимо определить, насколько у переболевшего высокие антитела и титры антител, насколько он защищен и сколько они держатся. Так просто рассуждать о том, что переболевший коронавирусом и привитый человек может спокойно перемещаться, это ненаучно. Эти паспорта — преждевременная мера, мне кажется», — заявил иммунолог Валерий Черешнев.

С этим же согласился другой вирусолог, который предпочел остаться анонимным.

«Люди с антителами к коронавирусу по-прежнему должны соблюдать противоэпидемические правила. Не должно быть такой разницы между людьми. Когда кто-то не соблюдает противоэпидемические правила и говорит, что он вакцинирован, люди этого не знают. Всем этот паспорт не предъявишь, а раздражение будет», — объяснил собеседник агентства.

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