В Башкирии вновь выросла заболеваемость коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 19 янв 2021 | 13:33

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций озвучил актуальные данные по заболевшим в каждом регионе России.



Так, за последние сутки в Башкирии вновь было выявлено 167 новых заболевших. Общее количество носителей коронавируса в республике достигло 22 235 человек.







При этом за сутки с выздоровлением выписали 173 пациента. За всё время пандемии коронавирус побороли уже 16 743 человека.



Новых смертей за последние сутки зарегистрировано не было. За всё время пандемии скончались 167 человек с подтвержденным COVID-19 в Башкирии.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии вводятся антиковидные паспорта для вакцинировавшихся или переболевших коронавирусом.





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