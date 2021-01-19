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В Башкирии вновь выросла заболеваемость коронавирусом

В Башкирии вновь выросла заболеваемость коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 19 янв 2021 | 13:33

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций озвучил актуальные данные по заболевшим в каждом регионе России.

Так, за последние сутки в Башкирии вновь было выявлено 167 новых заболевших. Общее количество носителей коронавируса в республике достигло 22 235 человек.



При этом за сутки с выздоровлением выписали 173 пациента. За всё время пандемии коронавирус побороли уже 16 743 человека.

Новых смертей за последние сутки зарегистрировано не было. За всё время пандемии скончались 167 человек с подтвержденным COVID-19 в Башкирии.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии вводятся антиковидные паспорта для вакцинировавшихся или переболевших коронавирусом.

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Источник: bash.news

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