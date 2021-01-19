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В Башкирии зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом после вакцинации

В Башкирии зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом после вакцинации

Коронавирус в Башкирии | 19 янв 2021 | 15:41

Заместитель министра здравоохранения в Башкирии Ирина Кононова на брифинге ведомства сегодня, 19 января, подтвердила, что были зарегистрированы случаи  заболевания коронавирусом после вакцинации.



Однако, по ее словам, они протекали в легкой форме – госпитализация пациентам не понадобилась. Речь, по ее словам, идет об исследованиях вакцинированных Спутником-V.

«В период от трех месяцев до полугода они возникли. И  более чем в 90 [процентов] случаев не потребовали госпитализации. Достоверные доказательства имеются о том, что переносится в этом случае новая коронавирусная инфекция легко», – отметила Кононова. 

Аналогию замминистра провела с другими вакцинами. По ее словам, точно также работает и вакцина от гриппа, которая не дает стопроцентную защиту, ведь вирус может мутировать, смешиваться с другими, рождая новые штаммы. 

Ранее сообщалось о том, что 13 районов Башкирии закупают вакцину от коронавируса.

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Источник: gorobzor.ru

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