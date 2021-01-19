Как оформить антиковидный паспорт в Башкирии: ответ Минздрава

Коронавирус в Башкирии | 19 янв 2021 | 15:46

В Минздраве Башкирии объяснили, как будет работать антиковидный паспорт. Как рассказала замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова, документ будет работать ограниченное количество времени.







Антиковидный паспорт – это QR-код, который будет формироваться автоматически в личном кабинете на портале Госуслуг. Он оформляется, если вы прошли вакцинацию, сведения внесены в единую информационную систему здравоохранения медицинской организации. Также паспорт можно получить, если вы сдали тест на исследование уровня титра антител. Информация об этом также будет подгружена в единую информационную систему.



Отмечается, что этот анализ не предусмотрен в программе государственных гарантий, не включен в перечень услуг, которые оплачиваются из ОМС или республиканского бюджета в рамках программы государственных гарантий. Исследование может быть оплачено из личных средств жителей республики или из средств работодателя, если он хочет расширить возможности своих работников, защитить их от коронавирусной инфекции.

Паспорт можно предъявить в общественных местах, получить доступ в места, где не соблюдаются требования социального дистанцирования. Кроме того, благодаря паспорту можно будет получить скидки в различных торговых сетях, фитнес-клубах. При этом сохраняются обязательные требования по ношению маски и обработке рук.



Если вы сделали прививку, то антиковидный паспорт будет действителен в течение года. Для переболевших документ выдается на три месяца, при условии, что титр антител составляет более 10 единиц. Если этот уровень ниже, то вам предложат пройти вакцинацию, так как такой титр антител не позволяет защититься от коронавирусной инфекции.

«Антиковидный паспорт призван в первую очередь максимально привлечь жителей к прохождению вакцинации. Все противопоказания к вакцине – временные: острое заболевание, обострение хронического заболевания или состояние на фоне хронического заболевания, при котором риск для здоровья при вакцинации может быть выше, чем риск нахождения без вакцинации», – подчеркнула Кононова.









Ранее сообщалось о том, что в Башкирии зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом после вакцинации.





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