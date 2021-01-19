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Уфимский врач выразил мнение по поводу вакцинации от коронавируса

Уфимский врач выразил мнение по поводу вакцинации от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 19 янв 2021 | 16:33

Врач, работающий в уфимском ковидном госпитале, Глеб Глебов поделился с подписчиками в соцсетях мыслями по поводу массовой вакцинации против Covid-19.



По его словам, такая иммунизация – дело добровольное. Однако, если вы переболели ковидом, а по мнению врача это более 50% населения Уфы, вакцинация не нужна, так как иммунитет сохраняется надолго и остается на клеточном уровне. Также он отметил, что возможно повторное заражение, но процент очень низкий, и, как правило, у медработников. Во второй раз заболевание протекает в разы легче, так как организм уже знает, как бороться и что делать, а в 85% случаев протекает бессимптомно.

— Иммунитет лучше приобрести от вакцины, чем от болезни. Но в моей голове не укладывается несколько вещей. Согласно мировой статистике 80% людей переболевают в легкой форме или бессимптомно, а 20-30% мазков ПЦР ложноотрицательные. Тогда почему людям перед вакцинацией не делают бесплатные тесты на антитела? Мне кажется для людей это очень важно. Бесплатными анализами мы не потратим лишние вакцины и не сделаем их тому, кому они не нужны, и это будет эффективное и экономное распределение бюджета, — написал специалист. — Представим гипотетически ситуацию: человек болеет новой коронавирусной инфекцией 8-ой день, без температуры и иных симптомов, не навредит ли ему , не вызовет ли мутацию прививка в такой момент, если он не знает что болен? Если уж решили вводить эти «антиковидные паспорта», то, думаю, их нужно выдавать и тем людям, у которых официально приходил положительный мазок ПЦР, так как не все потом сдавали кровь на антитела.



Ранее в Минздраве Башкирии объяснили, как будет работать антиковидный паспорт. Как рассказала замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова, документ будет работать ограниченное количество времени.

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Источник: proural.info

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