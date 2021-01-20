Статистика коронавируса на сегодня, 20 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 20 янв 2021 | 11:33

Администрация главы Башкирии озвучила актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Так, за сутки выявлено 168 новых случаев заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 22 403 человек.







В стационарах находятся 803 больных. Амбулаторно лечатся 4 526 человек. От опасной инфекции выздоровели 16 907 инфицированных, за сутки 164 больных.



За сутки также изменилось число умерших от COVID-19. Оперштаб сообщает о одном летальном исходе. Всего в регионе от коронавируса скончались 167 зараженных.

Ранее уфимский врач выразил мнение по поводу вакцинации от коронавируса. По его словам, иммунизация – дело добровольное. Однако, если вы переболели ковидом, а по мнению врача это более 50% населения Уфы, вакцинация не нужна, так как иммунитет сохраняется надолго и остается на клеточном уровне.





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