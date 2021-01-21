Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Больницам Башкирии закупили 15 автомобилей «Лада Гранта» и 10 «УАЗиков»

Больницам Башкирии закупили 15 автомобилей «Лада Гранта» и 10 «УАЗиков»

Больницам Башкирии закупили 15 автомобилей «Лада Гранта» и 10 «УАЗиков»

| 21 янв 2021 | 09:15

Власти Башкирии купили для больниц республики 15 автомобилей «Лада Гранта» и 10 «УАЗиков». Деньги на это выделил федеральный бюджет. Сегодня, 20 января, премьер-министр республики Андрей Назаров вручил ключи от машин медикам.



Купленный транспорт предназначен для медучреждений, которые оказывают первичную помощь, центральных районных больных и госпиталей из поселков и малых городов. На машинах будут госпитализировать и довозить до дома пациентов.

– В прошлом году медучреждения республики получили 30 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» и 28 автомобилей класса «В». За счет средств республиканского бюджета было приобретено дополнительно 11 автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, 2 автомобиля для выездных патронажных бригад паллиативной медицинской помощи и 10 передвижных комплексов, – рассказал Назаров.

По данным правительства, новые машины получили больницы Аургазинского, Баймакского, Давлекановского, Ермекеевского, Зилаирского, Малоязовского, Чишминского, районов, а также учреждения городов Нефтекамска и Салавата.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: