Больницам Башкирии закупили 15 автомобилей «Лада Гранта» и 10 «УАЗиков»

| 21 янв 2021 | 09:15

Власти Башкирии купили для больниц республики 15 автомобилей «Лада Гранта» и 10 «УАЗиков». Деньги на это выделил федеральный бюджет. Сегодня, 20 января, премьер-министр республики Андрей Назаров вручил ключи от машин медикам.







Купленный транспорт предназначен для медучреждений, которые оказывают первичную помощь, центральных районных больных и госпиталей из поселков и малых городов. На машинах будут госпитализировать и довозить до дома пациентов.



– В прошлом году медучреждения республики получили 30 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» и 28 автомобилей класса «В». За счет средств республиканского бюджета было приобретено дополнительно 11 автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, 2 автомобиля для выездных патронажных бригад паллиативной медицинской помощи и 10 передвижных комплексов, – рассказал Назаров.

По данным правительства, новые машины получили больницы Аургазинского, Баймакского, Давлекановского, Ермекеевского, Зилаирского, Малоязовского, Чишминского, районов, а также учреждения городов Нефтекамска и Салавата.





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