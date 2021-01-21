Статистика коронавируса на сегодня, 21 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 21 янв 2021 | 11:42

В Башкирии за минувшие сутки диагноз новая коронавирусная инфекция подтвердился у 167 граждан. Об этом сообщили в Минздраве РБ. За все время в регионе зарегистрировали 22 570 случаев инфицирования.







В ковид-госпиталях под наблюдением врачей остаются 802 пациента. Другие – 5213 человек – борются с инфекцией дома. Выписались за все время 17 189 граждан. За сутки их число составило 282 человека. К сожалению, специалисты сообщили об одном летальном исходе. Количество жертв коронавируса выросло до 168 человек.

Ранее сообщалось о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в Москве высказала свое мнение о выдаче людям, переболевшим коронавирусом или прошедшим вакцинацию, специальных документов. Она выступила против подобного разделения граждан и назвала саму идею выдачи антиковидных паспортов утопичной.





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