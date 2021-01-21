В Башкирии пик заболеваемости коронавирусом пришелся на ноябрь 2020 года

Коронавирус в Башкирии | 21 янв 2021 | 14:55

21 января в Минздраве Башкирии состоялось оперативное совещание. В рамках встречи с докладом выступила Гульнара Зиннурова. Замминистра здравоохранения подвела итоги работы госпитальных баз в 2020 году.











С начала пандемии в регионе развернули 2046 коек для лечения инфицированных COVID-19. В связи с ухудшением ситуации создавались дополнительные места. Пик пришелся на ноябрь 2020 года. В Минздраве Башкирии пояснили, что именно тогда отмечался самый высокий рост заболеваемости.



В ноябре в республике было развернуто 6,5 тысяч коек – с учетом провизорных. Однако на конец 2020 года 5623 места уже подготовили исключительно для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Так как число госпитализированных снижается, сейчас часть коек переведена в резерв.

Ранее, Валентина Матвиенко назвала утопией внедрение антиковидных паспортов. По ее словам, гораздо важнее объяснить людям важность массовой вакцинации. Это будет способствовать приобретению коллективного иммунитета в обществе





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Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РБ