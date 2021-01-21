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В двух городских поликлиниках Уфы назначены новые главврачи

В двух городских поликлиниках Уфы назначены новые главврачи

Уфа | 21 янв 2021 | 15:04

Минздрав Башкирии сегодня, 21 января, на своем сайте опубликовал информацию о кадровых перестановках. В ведомстве проинформировали, что назначены новые главные врачи в двух городских поликлиниках. Решение об этом объявили на оперативном совещании министерства под руководством Максима Забелина.



«Совещание начали с кадровых изменений. На должность главного врача поликлиники №48 Уфы назначена Наталья Кокина, а руководителем поликлиники №51 Уфы стала Ольга Шайхутдинова», – передается в сообщении.

Наталья Кокина в 2003 годуокончила БГМУ, завоевала звание кандидата медицинских наук. 

Ольга Шайхутдинова ранее занимала пост главврача Кушнаренковской ЦРБ, где 82-летней женщине с переломом, чтобы обездвижить конечность, использовали часть швабры для мытья полов. Позже было установлено, что это нарушает законодательство в сфере здравоохранения, пришли позже к такому выводу в прокуратуре. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: минздрав Башкирии

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