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Как будет проходить ЕГЭ-2021: комментарий Минобразования Башкирии

Как будет проходить ЕГЭ-2021: комментарий Минобразования Башкирии

| 22 янв 2021 | 18:47

На общереспубликанском родительском собрании министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин рассказал, как будут проходить выпускные экзамены для школьников в этом году. В целом порядок аттестации совпадает с объявленным ране﻿е Минпросвещения России и Рособрнадзором.

Так, основной этап Единого государственного экзамена для поступающих в вузы пройдет с 31 мая до конца июня. Итоговое сочинение 11-классники напишут 1 апреля. Также весной школьники будут должны написать одну контрольную работу по предмету по выбору. Информатику в этом году выпускники будут сдавать на компьютерах.

ЕГЭ по математике базового уровня в следующем году отменяется.

Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и базовой математике.

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Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. В 2021 году выпускники 9-х классов не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору.

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Источник: www.bashinform.ru

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