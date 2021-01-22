Как будет проходить ЕГЭ-2021: комментарий Минобразования Башкирии
| 22 янв 2021 | 18:47
На общереспубликанском родительском собрании министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин рассказал, как будут проходить выпускные экзамены для школьников в этом году. В целом порядок аттестации совпадает с объявленным ранее Минпросвещения России и Рособрнадзором.
Так, основной этап Единого государственного экзамена для поступающих в вузы пройдет с 31 мая до конца июня. Итоговое сочинение 11-классники напишут 1 апреля. Также весной школьники будут должны написать одну контрольную работу по предмету по выбору. Информатику в этом году выпускники будут сдавать на компьютерах.
ЕГЭ по математике базового уровня в следующем году отменяется.
Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и базовой математике.
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