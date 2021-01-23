Ученые назвали три кожных симптома коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 23 янв 2021 | 10:57

Заподозрить коронавирус можно по изменениям на коже. К такому выводу пришли испанские дерматологи, сообщает издание Focus.Online.



Дерматологи из клиники Hospital Universitario de Mostoles в Мадриде и Hospital Plato в Барселоне наблюдали за 300 пациентами с коноравирусной инфекцией. По их информации, у 19% из них изменения кожи напоминали симптомы обморожения.







Еще у 19% на коже появлялись шелушения, высыпания, симптомы крапивницы. Такая реакция, по информации медиков, характерна для пациентов с тяжелым течением. В единичных случаях у них развивался некроз пальцев на руках и ногах, на подбородке, ушах, вокруг носа.



У 9% зараженных на теле появлялись высыпания, похожие на ветрянку.



Российский врач-дерматолог Вероника Батай подтверждает выводы испанских коллег. По ее словам, у каждого шестого ребенка с COVID-19 появляется сыпь на теле при отсутствии другой характерной симптоматики.

У большинства детей и взрослых пациентов сыпь проходит через 2-3 недели самостоятельно. Но если она сопровождается зудом, то может потребоваться лечение.



Дерматолог Батай отметила, что при коронавирусе на коже могут появиться волдыри. Чрезмерная сухость губ, шелушение кожи на пальцах также могут свидетельствовать о развитии инфекции в организме.





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