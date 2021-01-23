Доктор Мясников рассказал, опасна ли вакцина от коронавируса для онкологических больных

Коронавирус в Башкирии | 23 янв 2021 | 12:05

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на «очень частый вопрос» в своем Telegram-канале. Он касается вакцинации от коронавируса онкологических больных.



По словам доктора Мясникова, пациенты с онкологией тяжелее переносят вирус нового типа и автоматически попадают в группу риска. Они должны обезопасить себя в первую очередь – вакцинация необходима, чтобы защититься от тяжелого течения ковида. А вероятность тяжелой формы в случае инфицирования коронавирусом в этом случае высокая.







«Данных, что этой категории больных вакцина может быть опасна, нет»,– написал Александр Мясников в посте.

«Понятно, что 90% защиты в этой категории мы не получим», – заметил Мясников. Но, по словам врача, нельзя пренебрегать никакой возможностью.

Он также добавил, что у пациентов со злокачественной опухолью иммунитет к вирусу нового типа формируется медленнее и слабее. В этой связи оценить эффективность вакцины сложно.

В качестве дополнительных профилактических средств он рекомендовал интерферон Гамма в каплях. Этот препарат разрешен всем и будет дополнительной защитой для тех, кто в ней особенно нуждается.



Ранее директор Петербургского городского онкоцентра Владимир Моисеенко упоминал в интервью, что смертность от ковида у онкопациентов в 5 раз выше, чем у условно здоровых носителей вируса.





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