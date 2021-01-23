Статистика коронавируса на сегодня, 23 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 23 янв 2021 | 13:55

В Башкирии число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 168. Данные публикует администрация главы РБ. Всего в республике подтвердили 22 тысяч 906 случаев заражения COVID-19.







Всего выздоровели 17 тысяч 334 человека, из них 104 – за последние сутки. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, на ИВЛ – 14. На лечении остаются 5401 человек: 541 пациент лечится в стационарах. Еще 4860 жителей республики переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.



О новых случаях смерти от COVID-19 не сообщается. По последним данным, в республике от коронавируса скончался 171 человек.

Также за сутки зафиксирован 241 случай внебольничной пневмонии за сутки – 241. Выписанных пациентов с пневмонией – 238.



Всего в республике на коронавирусную инфекцию обследовано 2 млн 162 тысяч 665 человек. За сутки обследовано 10 тысяч 594 человека.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram