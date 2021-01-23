В Туймазинском районе Башкирии за три месяца установили новый ФАП

Туймазинский район | 23 янв 2021 | 15:08

В Башкирии начал работу еще одни фельдшерско-акушерский пункт. Его удалось установить и запустить за три месяца.



ФАП открыли в Туймазинском районе в деревне Покровка. В Минздраве РБ отметили, что пункт оснащен всем необходимым и современным оборудованием. Обновлен ФАП был в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».





Пресс-служба Министерства здравоохранения РБ:

Буквально три месяца назад были начаты подготовительные работы, и уже сегодня учреждение принимает своих первых пациентов. ФАП соответствует всем стандартам и санитарным нормам, имеется электрическое отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, пандус для маломобильных групп населения. Созданы все условия для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи населению.

Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать жителей Покровки, Дарвино и Таш-Кичу, так как до центральной районной больницы равно аж 17 километрам.

Ранее сообщалось, что больницам Башкирии закупили 15 автомобилей «Лада Гранта» и 10 «УАЗиков».





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Фото: Пресс-служба Минздрава РБ