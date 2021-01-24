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Азат Мухаметзянов возглавил Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Уфе

Азат Мухаметзянов возглавил Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Уфе

Уфа | 24 янв 2021 | 11:27

Стало известно, кто возглавил Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Уфе. Новым главврачом стал Азат Мухаметзянов, заслуженный врач Башкирии, доктор медицинских наук и главный внештатный эпидемиолог Минздрава РБ, с апреля 2020 года руководивший уфимской Хозрасчетной поликлиникой. На своей странице в инстаграме он попрощался с коллективом клиники и поблагодарил их за работу.

- Я ухожу со спокойным сердцем, так как знаю, что поликлиника остается в надежных руках дружного коллектива [...]. - написал Азат Мухаметзянов. - Друзья, не останавливайтесь на достигнутом, идите смело вперед! Весь свой опыт я уже передал и надеюсь, что каждый из вас его приумножит.

Как сообщается в группе РКИБ, Азат Мунирович был представлен коллективу их больницы в качестве главврача еще 22 января.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: группа РКИБ в "ВКонтакте"

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