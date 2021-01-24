Статистика коронавируса на сегодня, 24 января 2021 года, в Башкирии

За минувшие сутки башкирские медики зафиксировали смерть еще двух пациентов от коронавируса. Жертвами инфекции в регионе стали 173 человека.- Скончались от COVID-19 два пациента, говорится в суточной сводке оперштаба республики.
В субботу минздрав сообщал о 171 жертвах инфекции. Таким образом, от тяжелой болезни в регионе умерло 173 человека.
Лаборатории республики за минувшие сутки подтвердили COVID-19 у 168 человек. Итого, число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 23 тысячи человек. Точное общее количество инфицированных составляет 23 074 человека.
- Всего от коронавируса вылечились 17 387 человек, в том числе 53 выздоровели за прошедшие сутки, отмечает оперштаб.
Ранее, врач и телеведущий Александр Мясников ответил на «очень частый вопрос» в своем Telegram-канале. Он касается вакцинации от коронавируса онкологических больных.