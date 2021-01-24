Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Статистика коронавируса на сегодня, 24 января 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 24 января 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 24 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 24 янв 2021 | 13:51

За минувшие сутки башкирские медики зафиксировали смерть еще двух пациентов от коронавируса. Жертвами инфекции в регионе стали 173 человека.- Скончались от COVID-19 два пациента, говорится в суточной сводке оперштаба республики.

В субботу минздрав сообщал о 171 жертвах инфекции. Таким образом, от тяжелой болезни в регионе умерло 173 человека.

Лаборатории республики за минувшие сутки подтвердили COVID-19 у 168 человек. Итого, число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 23 тысячи человек. Точное общее количество инфицированных составляет 23 074 человека.

- Всего от коронавируса вылечились 17 387 человек, в том числе 53 выздоровели за прошедшие сутки, отмечает оперштаб.

Ранее, врач и телеведущий Александр Мясников ответил на «очень частый вопрос» в своем Telegram-канале. Он касается вакцинации от коронавируса онкологических больных.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: