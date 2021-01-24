Новые данные о пневмонии в Башкирии: за неделю заболели 1408 жителей

Коронавирус в Башкирии | 24 янв 2021 | 17:51

Министерство здравоохранения РБ сообщает об эпидемиологической ситуации в республике. За неделю, с 18 по 24 января, коронавирусом заболели 1172 человека.







При этом с выздоровлением было выписано 865 жителей региона. Также зафиксировано 8 летальных случаев.



На данный момент в республике среди всех заболевших 51 пациент находится в тяжёлом состоянии, а 15 – нуждаются в аппаратах ИВЛ. 4967 пациентов с легкой формой заболевания лечатся дома.



За минувшую неделю у 1408 жителей региона выявили внебольничную пневмонию, а с выздоровлением выписано столько же пациентов.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки башкирские медики зафиксировали смерть еще двух пациентов от коронавируса. Жертвами инфекции в регионе стали 173 человека.- Скончались от COVID-19 два пациента, говорится в суточной сводке оперштаба республики.





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