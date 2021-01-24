Врач назвал два опасных симптома коронавируса COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 24 янв 2021 | 22:43

Два симптома коронавирусной инфекции, свидетельствующих о прогрессировании болезни, в интервью изданию "Лента.ру" назвал кардиолог Ярослав Ашихмин. Речь идет о стабильной повышенной температуре тела и одышке.







По словам врача, принимать препараты в целях профилактики коронавируса бессмысленно. При этом лечение легких форм болезни практически не существует, так как терапия направлена на облегчение симптомов, в частности, на избавление от температуры и кашля.



Кардиолог отметил, что обстановка с коронавирусом в ряде регионов остается тревожной. Однако при ухудшении самочувствия, то есть при повышенной температуре, держащейся в течение 2-3 суток на уровне 39 градусов и выше, он порекомендовал вызвать врача. Ашихмин подчеркнул, что несмотря на высокую нагрузку, система здравоохранения все же работает, и врачи обязательно приедут на вызов, хоть и с опозданием.

Ранее доктор Мясников заявлял, что ношение очков не влияет на риск заражения коронавирусной инфекцией, потому что заболевание в основном передается воздушно-капельным путём.





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