Минздрав Башкирии рассказал, как снизить восприимчивость организма к COVID-19
Коронавирус в Башкирии | 24 янв 2021 | 22:50
Качество воздуха, которым мы дышим, влияет на восприимчивость организма к инфекциям. Коронавирус наибольший вред наносит легким человека, поэтому на опасность заражения и на тяжесть течения болезни влияет то, чем мы дышим. Грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям.
«Чем больше кислорода в воздухе, тем легче человек будет переносить респираторное заболевание, в том числе коронавирусную инфекцию. Чистота воздуха влияет на восприимчивость, чем он грязнее, тем наши дыхательные пути более восприимчивы к любой вирусной инфекции, в том числе к коронавирусу», – объяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Чтобы снизить риск заражения нужно обязательно обеспечить возможность дышать чистым воздухом на протяжении всех суток, в том числе во время сна.