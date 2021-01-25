В Башкирии сократят количество койко-мест в ковид-госпиталях

Коронавирус в Башкирии | 25 янв 2021 | 10:45

Минздрав Башкирии планирует сократить количество мест для пациентов в COVID-госпиталях. Об этом руководитель ведомства Максим Забелин сообщил 25 января на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве.







«В течение этой недели будет сокращена общая коечная емкость госпиталей на 450 коек. В плане до 15 февраля сократить на тысячу коек», – заявил Забелин.



Министр уточнил, что в настоящий момент в инфекционном госпитале под Уфой (пос. Зубово) лечится 193 пациента, в стерлитамакском – 72.



Напомним, за минувшие сутки в республике зарегистрировали 168 новых случаев инфицирования новым коронавирусом.





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