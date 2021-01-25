В Башкирии сократят количество койко-мест в ковид-госпиталях

Минздрав Башкирии планирует сократить количество мест для пациентов в COVID-госпиталях. Об этом руководитель ведомства Максим Забелин сообщил 25 января на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве.
«В течение этой недели будет сокращена общая коечная емкость госпиталей на 450 коек. В плане до 15 февраля сократить на тысячу коек», – заявил Забелин.
Министр уточнил, что в настоящий момент в инфекционном госпитале под Уфой (пос. Зубово) лечится 193 пациента, в стерлитамакском – 72.
Напомним, за минувшие сутки в республике зарегистрировали 168 новых случаев инфицирования новым коронавирусом.