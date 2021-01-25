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В России сфотографировали "британский штамм" коронавируса

В России сфотографировали "британский штамм" коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 25 янв 2021 | 16:24

Ученые новосибирского научного центра «Вектор» впервые в мире сфотографировали «британский штамм» коронавируса. Фото опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

«Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении в 100 000 раз», — говорится в подписи к фото. На снимке видны вирусная частица (стрелка) округлой формы и типичные для коронавируса колбообразные пепломерамы (спикулы). Запечатленный штамм был выделен от пациента в декабре 2020 года. Фотография была получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса. Уточняется, что мутации, характерные для британского штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона».

Ранее биолог Анча Баранова предупредила, что британский вариант коронавируса к весне может стать самым распространенным штаммом инфекции на территории России. Этот штамм на 56% более заразен, чем штамм, который был обнаружен ранее. По словам Барановой, при обычном штамме коронавируса человек мог до 15 минут поговорить с зараженным и не заразиться, однако с инфицированным британским COVID-19 этот период может сократиться до пяти минут.

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В России появилась тест-система, способная выявлять «британский» штамм коронавируса. Благодаря этой платформе при любой следующей мутации вируса можно будет создавать ПЦР тест-системы, экономя средства, пишет «Национальная служба новостей».  

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Источник: ura.news
Фото: официальный сайт Роспотребнадзора, rospotrebnadzor.ru

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