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Ученые назвали три признака перенесенного COVID-19

Ученые назвали три признака перенесенного COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 26 янв 2021 | 09:09

У 60-70% пациентов, переболевших коронавирусом, отмечаются схожие симптомы. Об этом пишет издание Express, ссылаясь на специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Одинаковые симптомы проявляются у пациентов примерно через 3 месяца после выздоровления. Это одышка, артралгия и миалгия.

Одышку или затрудненное дыхание ученые связывают с рубцеванием тканей легких. Обследование 55 некритических пациентов после выздоровления показало, что у 70% из них на КТ выявлены отклонения от нормы в легких. У 25% функция легких значительно снижена.

Артралгия (суставная боль) присутствует у 15% постоковидных больных.


«Коронавирус может вызывать воспаление мышечной ткани», – прокомментировал результаты исследования специалист Центра диагностики органов дыхания UNC Амир Барзин.
Боль в мышцах (миалгия), как он объяснил, возникает из-за повреждений мышечных волокон и воспалений, вызванных вирусом. В некоторых случаях разрушение тканей может быть аномальным.

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Ученые считают, что страх перед заражением делает пациента более уязвимым к вирусу, ослабляет иммунитет. Психосоматические проявления могут существенно осложнить лечение и реабилитацию после выздоровления.

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Источник: sterlegrad.ru

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