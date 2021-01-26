В России спрогнозировали срок снижения заболеваемости коронавирусом вдвое

Коронавирус в Башкирии | 26 янв 2021 | 12:02

Специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил РИА Новости, что показатели смертности и заболеваемости COVID-19 снизятся к середине весны вдвое.







«Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», - сказал Тавадян.



Эксперт считает, что ситуация в лучшую сторону может измениться довольно резко, однако сейчас вакцинация идет медленнее, чем распространяется коронавирус. Тавадян отметил, что всеобщая вакцинация обязательна для полного нивелирования вируса.

Ранее сообщалось, что в Башкортостан в период с января-февраль должны завезти более 150 тысяч доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. По словам Главы республики эта цифра будет нарастать.





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