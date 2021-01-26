В Минздраве Башкирии сообщили об отмене требований сдавать ПЦР перед госпитализацией

| 26 янв 2021 | 19:04

Сдавать ПЦР перед госпитализацией теперь не обязательно. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на брифинге по мерам профилактики и недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе.







Как заявил Забелин, по приказу ведомства от 15 января этого года, обязательная сдача ПЦР за семь дней перед госпитализацией отменена. Но отметил, что врач, который направляет на госпитализацию, может назначить мазок на ПЦР, как и ряд других анализов. При этом у пациентов должны отсутствовать клинические проявления и признаки острых респираторных заболеваний, инфекций.



Уже непосредственно в учреждении, куда пациент госпитализируется, сдача анализов на ковид остаётся обязательной. При поступлении больной будет проходить тестирование посредством теста ПЦР или КТ, в зависимости от возможностей медучреждения.



Добавим, на 26 января в регионе зафиксировано 23410 случаев коронавирусной инфекции (+168 за сутки). В стационарах лечатся 497 человек, из них тяжелых – 56, подключенных к аппарату ИВЛ – 18. За прошедшие сутки зарегистрирован один случай смерти от COVID-19.

По словам руководителя регионального минздрава, республика вышла на так называемое «плато». На сегодняшний день не наблюдается роста по пациентам с новой коронавирусной инфекцией и стабилизировалась ситуация по количеству выявленных внебольничных пневмоний. Также, подметил Максим Забелин, снизилось число заболевших ОРВИ по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.





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