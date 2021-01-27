Статистика коронавируса на сегодня, 27 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 27 янв 2021 | 10:01

На оперативном совещании в мэрии с докладом выступила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина. Она озвучила оперативные данные о распространении коронавируса.







На 27 января в Башкирии зафиксированы 23 577 подтвержденных случаев COVID-19. Суточный прирост составил 167 человек, темп распространения – 0,71%. Всего протестирован в регионе 2 250 901 житель. Сделали прививку против коронавирсной инфекции 13 470 граждан. Всего в регионе развернуто 82 пункта вакцинации.



Что касается Уфы. Общее число заболевших в столице выросло до 7629. За минувшие сутки положительный ПЦР-тест получили 46 жителей. Кроме того, Галина Пермина отметила, что более половины вакцинированных от COVID-19 – уфимцы.

Ранее, специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил РИА Новости, что показатели смертности и заболеваемости COVID-19 снизятся к середине весны вдвое.





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