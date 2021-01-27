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В Башкирии ослабят ограничения из-за коронавируса

В Башкирии ослабят ограничения из-за коронавируса

| 27 янв 2021 | 17:31

Оперштаб Башкирии принял решение ослабить некоторые ограничения из-за коронавируса. Так, увеличен лимит заполняемости залов до 50%. Кроме того, в регионе разрешены концерты на открытом воздухе. Об этом сообщает телеграм-канал  «Подслушано в Башкирии».

Источник сообщает, что в скором времени будет проведен бесплатный концерт популярного певца татарской и башкирской эстрады Элвина Грея. Мероприятие пройдет на свежем воздухе.

Напомним, в Башкирии с 18 января сняли ограничения в социальных учреждениях. А также отменили запрет на проведение спортивных мероприятий регионального и российского масштабов.

Отметим, на 27 января в республике коронавирус диагностирован у 23 577 жителей, прирост за сутки составил 167 человек. Ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что республика вышла на плато.

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Источник: gorobzor.ru

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