Статистика коронавируса на сегодня, 28 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 28 янв 2021 | 13:49

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим. Официальная актуальная информация публикуется каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.







За последние сутки в Башкирии было зарегистрировано 168 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 23 745.



При этом с выздоровлением за сутки выписан 161 пациент, а за всё время уже 17 924. Смертью закончилось ещё 2 случая заболевания. Общее количество летальных случаев по данным оперативного штаба достигло 180 человек.

Сегодня, 28 января, во время Послания Госсобранию-Курултаю РБ глава Башкирии Радий Хабиров поделился планом борьбы с коронавирусом в 2021 году.





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