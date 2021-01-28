Статистика коронавируса на сегодня, 28 января 2021 года, в Башкирии

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим. Официальная актуальная информация публикуется каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в Башкирии было зарегистрировано 168 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 23 745.
При этом с выздоровлением за сутки выписан 161 пациент, а за всё время уже 17 924. Смертью закончилось ещё 2 случая заболевания. Общее количество летальных случаев по данным оперативного штаба достигло 180 человек.