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"Арбидол" не эффективен": уфимский врач Глебов рассказал, какие препараты бесполезны при лечении ковида

"Арбидол" не эффективен": уфимский врач Глебов рассказал, какие препараты бесполезны при лечении ковида

Коронавирус в Башкирии | 28 янв 2021 | 17:09

Уфимский врач инфекционного госпиталя Глеб Глебов рассказал, какие лекарства лечат коронавирус. Своим мнением он поделился сегодня, 28 января, на странице в соцсетях. По его словам, противовирусные препараты эффективны в первые десять дней после первых признаков заболевания, пить их после — не имеет смысла.

— По поводу «Ингавирина», «Кагоцела», «Эргоферона» и прочих препаратов: они, возможно, эффективны при гриппе, но не при ковиде. «Курантил», «Аспирин», «Тромбоасс», «Кардиомагнил» не являются антикоагулянтами и, соответственно, неэффективны при лечении ковида, — написал Глебов и добавил, что пить таблетки стоит только по согласованию с лечащим врачом.

Пить «Арбидол» Глебов не советует как при ковиде, так и при гриппе, поскольку он «не эффективен».

Сегодня, 28 января, во время Послания Госсобранию-Курултаю РБ глава Башкирии Радий Хабиров поделился планом борьбы с коронавирусом в 2021 году.

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Источник: ufa1.ru

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