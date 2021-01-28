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В Башкирии протестируют мобильное приложение для записи к врачу

В Башкирии протестируют мобильное приложение для записи к врачу

| 28 янв 2021 | 19:33

Сервис для удаленной записи к врачу и медицинских консультаций появится в трех регионах России. Об этом сообщает Минздрав РФ и российское министерство цифрового развития.

«Минздрав и Минцифры готовят к запуску в тестовом режиме в нескольких регионах мобильное приложение „Мое здоровье“», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомства. Пока речь идет о Московской, Белгородской областях и Башкортостане.

Сервис позволит дистанционно записаться на прием к врачу, получить доступ к электронной мед.карте и справкам, вызвать доктора на дом и вести дневник самонаблюдения. Позднее функционал планируется расширить дальше, вплоть от онлайн-консультаций.

Тендер на разработку мобильного приложения за 101 млн рублей выиграл «Ростелеком». Выполнить его нужно будет до 29 апреля. Веб-версия сервиса будет доступна на Госуслугах.

Ранее Татьяна Голикова выступила против введения ковид-паспортов в России.

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Источник: ura.news

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