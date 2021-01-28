В Башкирии приняли решение снять некоторые ограничения из-за коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 28 янв 2021 | 19:50

В Уфе глава Башкирии Радий Хабиров провел сегодня, 28 января, совещание с оперштабом по противодействию коронавирусу. На нем были приняты важные решения. Рассказываем, что изменится в республике.







С завтрашнего дня, 29 января, заведения общественного питания возвращаются к круглосуточному режиму работы. Снимается ограничение и на количество посетителей. Культурные мероприятия и спортивные соревнования можно будет проводить при условии заполнения зрительских мест не более 85% от вместимости трибун на открытом воздухе и не более 70% — в помещении.

Студенты вузов после каникул с 8 февраля вновь выйдут на очную учебу.



Органы государственной власти республики и муниципалитеты возобновят личный прием граждан.



С 27 марта вернутся к работе детские оздоровительные лагеря, если получат разрешение Роспотребнадзора, а сотрудники этих учреждений войдут в список на приоритетную вакцинацию от COVID-19.



Запуск в Башкортостане «антиковидных паспортов» перенесли. Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% граждан. На обладателей QR-кода не распространятся региональные антиковидные ограничения.

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Жители Башкортостана, которые оставили заявку на портале «Госуслуги», смогут привиться с 29 января по приглашению поликлиник.Из ограничений остается масочный режим. Граждане старше 65 лет обязаны оставаться на самоизоляции до 11 февраля, как и те жители республики, которые страдают хроническими заболеваниями.