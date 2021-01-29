В Башкирии отложили введение "ковид-паспортов" из-за критики Голиковой

| 29 янв 2021 | 09:36

Власти Башкирии в результате резонанса приостановили введение ковидных паспортов, они начнут действовать, когда от коронавируса будут вакцинированы не менее 25% взрослого населения. На обладателей QR-кода не будут распространяться региональные антиковидные ограничения.







Напомним, что проект "антиковидный паспорт" планировали запустить в республике с 5 февраля. Соответствующий документ хотели выдавать тем, кто перенес коронавирусом или сделал прививку. Благодаря справке, обладатели "документа" старше 65 лет и те, кто имеет хронических болезни, смогут выйти из режима самоизоляции и гулять, когда им захочется. У остальных же появится возможность спокойно ходить на спортивные мероприятия, концерты, спектакли. При этом обязательным останется масочный режим.

Добавим, 28 января вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у Путина заявила о вреде введения «ковид-паспортов». По ее словам, вводить в российских регионах какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. Это формирует у россиян мнение о принудительности вакцинации, что недопустимо.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram