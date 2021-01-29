Статистика коронавируса на сегодня, 29 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 29 янв 2021 | 12:17

Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 182 жителя.



В Башкирии на 11 часов 29 января специалисты Минздрава зарегистрировали 23 912 подтвержденных случаев COVID-19. Суточный прирост инфицированных составил 167 человек.







На сегодняшний день активных случаев 5668 – на 7 больше, чем 28 января. В их числе – 409 пациентов ковид-госпиталей. Оставшиеся 5259 граждан находятся на самоизоляции. Выздоровели за все время 18 062 пациента, за последние сутки – 138 человек.



К сожалению, за минувшие сутки в регионе от новой коронавирусной инфекции скончались сразу 4 пациента. Общее число жертв выросло до 182.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии приняли решение снять некоторые ограничения из-за коронавируса.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram