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Статистика коронавируса на сегодня, 29 января 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 29 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 29 янв 2021 | 12:17

Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 182 жителя.

В Башкирии на 11 часов 29 января специалисты Минздрава зарегистрировали 23 912 подтвержденных случаев COVID-19. Суточный прирост инфицированных составил 167 человек.

На сегодняшний день активных случаев 5668 – на 7 больше, чем 28 января. В их числе – 409 пациентов ковид-госпиталей. Оставшиеся 5259 граждан находятся на самоизоляции. Выздоровели за все время 18 062 пациента, за последние сутки – 138 человек.

К сожалению, за минувшие сутки в регионе от новой коронавирусной инфекции скончались сразу 4 пациента. Общее число жертв выросло до 182.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии приняли решение снять некоторые ограничения из-за коронавируса.

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Источник: proural.info

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