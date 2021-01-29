В Ишимбае водителям скорой помощи введут доплаты за работу в ночные смены
Ишимбайский район | 29 янв 2021 | 16:27
Вчера прошло заседание работодателя и представителей профсоюзов Ишимбайской ЦРБ, на котором решили ввести доплаты водителям скорой помощи за работу в ночные смены до 50%. Выплаты начнутся с 1 апреля.
В пресс-службе Республиканского профсоюза здравоохранения напомним, что в ноябре в Ишимбайской ЦРБ начался процесс коллективных переговоров. Тогда профсоюз настаивал на увеличение доплат за работу в ночную смену сотрудникам родильного отделения, фельдшерам и водителям скорой помощи. Есть в декабре первым работодатель поднял доплаты до 60%, то с водителями СМП вопрос остался открытым.
Республиканский профсоюз направил предписание администрации больницы о необходимости привести в соответствие уровень доплат именно водителям «скорой». Кроме того, в Ишимбайской ЦРБ планируется проведение новой спецоценки условий труда узких специалистов, которые ранее потеряли дополнительные 14 дней отпуска.
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