Чем отличаются российские вакцины от COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 31 янв 2021 | 18:06

В 2020 году в России были зарегистрированы две вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. В августе регистрацию прошел препарат «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), созданный Центром имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, а в октябре - вакцина новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона». Обе вакцины надежно защищают от новой коронавирусной инфекции, но механизм их действия разный.







Вакцина «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) представляет собой не размножающиеся в организме человека обезвреженные частицы аденовируса. При создании вакцины их генетическая основа была удалена, а вместо неё в частицу вируса введен ген с кодом особого белка («шипа» коронавируса). Этот белок не представляет никакой опасности для человека. Он помогает иммунитету правильно реагировать на вирус и вырабатывать к нему антитела (иммуноглобулины), которые будут в дальнейшем защищать от инфекции. Для полной защиты пациенту необходимо сделать два укола с аденовирусами разных типов с интервалом 21 день. Первый этап запускает иммунный ответ, а второй разгоняет и усиливает его.

Вакцина «ЭпиВакКорона» содержит искусственно синтезированные пептиды (небольшие белки) коронавируса. В вакцине использованы 3 вида пептидов, а также белки-носители и вспомогательные вещества, которые нужны для проникновения вакцинальных компонентов в организм. Эти пептиды распознаются иммунными клетками привитого человека, и к ним вырабатываются антитела. Если после вакцинации человек встретится с «настоящим» коронавирусом, его иммунная система «узнает врага по его пептидам» и отразит атаку. Вакцина также вводится два раза с интервалом 14-21 день.









Ранее сообщалось, что глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19. В новой редакции документа для пожилых старше 65 лет сохраняется обязательная самоизоляция.





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