В Минздраве Башкирии сообщили, сколько на данный момент человек привились от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 01 фев 2021 | 11:13

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал, сколько местных жителей привились от коронавируса. Об этом он доложил Радию Хабирову сегодня, 1 февраля. Отметим, что массовая вакцинация началась две недели назад. До этого прививку от коронавируса получили медики, полицейские, соцработники и преподаватели.







— Первым компонентом вакцинированы 70% от полученной вакцины, это 14 тысяч человек. Вторым компонентом — 30%, это 5800 человек, — отметил Забелин и добавил, что на днях в республику прибудет 14 тысяч доз и еще 100 тысяч — до конца месяца.



С 25 по 31 января в регионе заразились ковидом 1173 человека, за это же время скончались 12.

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