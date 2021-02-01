В Альшеевском районе открылись два новых ФАПа
Альшеевский район | 01 фев 2021 | 21:38
В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в двух населенных пунктах Альшеевского района — Казанке и Таштюбе — открылись новые фельдшерско-акушерские пункты.
Фельдшерско-акушерские пункты в этих деревнях были и ранее, однако их состояние оставляло желать лучшего. Строения были старыми, обветшалыми, без элементарных условий для приема и обслуживания пациентов. Теперь у жителей сразу нескольких деревень появилась возможность получить первичную медицинскую помощь в комфортных условиях. ФАП в селе Казанка обслуживает население Казанки и деревни Фань — более 400 человек, 104 из которых дети от года до 18 лет. А медицинское учреждение в Таштюбе — более 200 человек, включая и жителей деревни Баязитово.
Новые ФАПы отвечают всем современным требованиям. Они укомплектованы необходимым оборудованием и медицинскими кадрами, что позволит повысить доступность и качество оказания первичной помощи. Теперь у жителей села появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях.
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