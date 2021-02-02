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Статистика коронавируса на сегодня, 2 февраля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 2 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 02 фев 2021 | 09:45

В Башкирии на 2 февраля с нарастающим итогом зарегистрировано 24 577 случаев COVID-19. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщила Галина Пермина, замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ.

Суточный прирост составил 165 случаев, что равно 0,71%. 7854 инфицированных – жители Уфы. Здесь за последние 24 часа положительные ПЦР-тесты получил 51 человек, прирост – 0,67%. Напомним, республика готовится к поэтапному снятию ограничительных мер.

— В Уфе также продолжают регистрироваться ОРВИ. Две недели мы отмечаем рост по сравнению с предыдущими. Также продолжается мониторинг за внебольничными пневмониями. Здесь наблюдается снижение на 9%, — добавила Галина Пермина.

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Источник: proural.info

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