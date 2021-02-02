В Башкирии пациенты с заболеваниями сердца смогут получить консультацию дистанционно

| 02 фев 2021 | 14:34

Кардиологи и гинекологи двух ведущих федеральных медицинских центров дистанционно проконсультируют пациентов с хроническими заболеваниями сердца и гинекологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Башкирии.







По аналитике минздрава, сердечно-сосудистые заболевания сегодня встречаются у каждого третьего пациента с COVID-19. Они в шесть раз повышают риск госпитализации, в 12 раз - риск летального исхода. COVID-19 влияет на беременность и репродуктивное здоровье женщин, возрастает риск детской и материнской смертности.

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В России запущен комплексный проект «Облако здоровья». Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и продлится до 31 октября 2021 года. Основная цель - оказать дистанционную телемедицинскую помощь пациентам с хроническими заболеваниями и при необходимости адресной стационарной. Бесплатные телемедицинские консультации получат больные, которые находятся на стационарном и амбулаторном лечении, кому это необходимо. В результате их пригласят на консультацию или предложат госпитализацию в федеральные центры, предложат лечение или операцию.

Консультации проводятся для пациентов с врожденными и приобретенными пороками сердца, ишемической болезнью сердца, кардиомиопатией, нарушениями ритма сердца, сочетанной патологией, сосудистой патологией у взрослых и детей, врожденными пороками развития, аритмии у плода, онкологическими заболеваниями во время беременности, онкологическими заболеваниями женских половых органов, патологией молочной железы, пороками развития матки и влагалища.









Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться или авторизоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по ссылке и отправить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации. Для этого необходимо выбрать заявку в нужный медицинский центр и нажать кнопку «Получить услугу». Далее следовать инструкциям в заявке. После обработки данных пациент получит приглашение на онлайн-консультацию к врачу.





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