В Башкирии пациенты с заболеваниями сердца смогут получить консультацию дистанционно
| 02 фев 2021 | 14:34
Кардиологи и гинекологи двух ведущих федеральных медицинских центров дистанционно проконсультируют пациентов с хроническими заболеваниями сердца и гинекологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Башкирии.
По аналитике минздрава, сердечно-сосудистые заболевания сегодня встречаются у каждого третьего пациента с COVID-19. Они в шесть раз повышают риск госпитализации, в 12 раз - риск летального исхода. COVID-19 влияет на беременность и репродуктивное здоровье женщин, возрастает риск детской и материнской смертности.
Консультации проводятся для пациентов с врожденными и приобретенными пороками сердца, ишемической болезнью сердца, кардиомиопатией, нарушениями ритма сердца, сочетанной патологией, сосудистой патологией у взрослых и детей, врожденными пороками развития, аритмии у плода, онкологическими заболеваниями во время беременности, онкологическими заболеваниями женских половых органов, патологией молочной железы, пороками развития матки и влагалища.
Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться или авторизоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по ссылке и отправить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации. Для этого необходимо выбрать заявку в нужный медицинский центр и нажать кнопку «Получить услугу». Далее следовать инструкциям в заявке. После обработки данных пациент получит приглашение на онлайн-консультацию к врачу.