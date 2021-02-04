В Башкирии число умерших от коронавируса приблизилось к 200

Коронавирус в Башкирии | 04 фев 2021 | 11:22

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные данные о распространении коронавируса в регионе. На 11 часов 4 февраля зарегистрировано 24 909 случаев инфицирования COVID-19. Суточный прирост составил 165 человек.





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самоизоляции. Всего за весь период пандемии выздоровели 18 904 гражданина. За сутки выписались 144 пациента.Также за минувшие сутки от коронавируса скончались еще двое больных. Общее число жертв COVID-19 составило 195 человек.