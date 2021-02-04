В Башкирии число умерших от коронавируса приблизилось к 200 Коронавирус в Башкирии | 04 фев 2021 | 11:22 Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные данные о распространении коронавируса в регионе. На 11 часов 4 февраля зарегистрировано 24 909 случаев инфицирования COVID-19. Суточный прирост составил 165 человек. Читайте также: В Минздраве Башкирии сообщили, сколько на данный момент человек привились от коронавируса самоизоляции. Всего за весь период пандемии выздоровели 18 904 гражданина. За сутки выписались 144 пациента.Также за минувшие сутки от коронавируса скончались еще двое больных. Общее число жертв COVID-19 составило 195 человек.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: proural.info Поделиться: Читайте также