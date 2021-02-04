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Стала известна стоимость лечения онкобольных в Башкирии

Стала известна стоимость лечения онкобольных в Башкирии

| 04 фев 2021 | 15:33

Лечение одного случая онкозаболевания обходится от 30 до 293 тысяч рублей. Стоимость оказания медицинской помощи обнародовал региональный Минздрав.

В частности, курс противоопухолевой терапии в круглосуточном стационаре стоит 123,9 тысяч рублей, лучевой терапии — 133,7 тысяч рублей, химиолучевой терапии — 293,6 тысяч рублей. Хирургическое лечение — 97,7 тысяч рублей.

Оказание помощи онкобольным в дневном стационаре варьируется от 30 тысяч рублей (хирургическое лечение), противоопухолевая терапия – 95 тысяч рублей, лучевая терапия – 83,4 тысяч рублей, химиолучевая терапия – 229,3 тысячи рублей.

По итогам 2020 года на учете в Башкирии проживают 86 281 пациентов с онкозаболеваниями. Помощь оказывают 99 медицинских организаций.

Напомним, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

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Источник: www.bashinform.ru

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