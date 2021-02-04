В Уфе открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

Уфа | 04 фев 2021 | 18:03

Она начал работу сегодня на базе поликлиники №32. В мероприятии принял участие министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.



Создание сети амбулаторных онкологических центров – одно из мероприятий нацпроекта «Здравоохранение», в который входит и федеральная программа по борьбе с онкозаболеваниями. В республике уже работают 8 Центров амбулаторной онкологической помощи.







ЦАОП в уфимской поликлинике №32 включает в себя 2 кабинета онколога, кабинет проктолога, кабинет гастроэнтеролога, кабинет компьютерной томографии, кабинет УЗИ.



На сегодняшний день консультативный прием ведут 2 онколога. Прием пациентов осуществляется в две смены с 08:00 до 20:00. На базе ЦАОП пациенты могут получить консультацию онколога, пройти обследование (ММГ, рентген, УЗИ, КТ), для установления диагноза.

Врачи ЦАОП проводят пункционные биопсии молочных желез, лимфоузлов, новообразований мягких тканей, трепанобиопсии, выписку рецептов для онкологических больных, в том числе наркотические анальгетики, составление заявок на льготные препараты, и т д.

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— При необходимости заведующий ЦАОП проводит совместные оперативные совещания с врачами первичного звена. Пациенты с подозрением на злокачественные новообразования записываются к онкологу врачами первичного звена, согласно установленным срокам, в течение 3 дней. При необходимости проводятся пункционная биопсия, верификация диагноза и все необходимые обследования для направления в РКОД, — отметила главный врач Республиканского онкодиспансера Адель Измайлов.









В поликлинике №32 функционирует дневной стационар на 15 койко-мест, где могут получить химиотерапевтическое, гормональное лечение пациенты прикрепленных территорий.

Сегодня также состоялось открытие Центра амбулаторной онкологической помощи в городе Салават.





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