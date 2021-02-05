Число победивших коронавирус в Башкортостане превысило 19 тысяч человек

В Республике Башкортостан количество инфицированных COVID-19 выросло до 25 073 случаев. Актуальную информацию о распространении заболевания предоставили в региональном Минздраве. Суточный прирост составил 164 человека.
Общее количество активных случаев на 11 часов 5 февраля – 5815. В их числе 343 пациента ковид-госпиталей. Оставшиеся 5472 гражданина борются с легкой формой заболевания в домашних условиях. Выздоровели за весь период пандемии 19 062 человека. За сутки выписались 158.
Количество смертей возросло до 196. За минувшие сутки в Башкирии от инфекции скончался 1 пациент.