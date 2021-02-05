Число победивших коронавирус в Башкортостане превысило 19 тысяч человек

Коронавирус в Башкирии | 05 фев 2021 | 11:14

В Республике Башкортостан количество инфицированных COVID-19 выросло до 25 073 случаев. Актуальную информацию о распространении заболевания предоставили в региональном Минздраве. Суточный прирост составил 164 человека.



Общее количество активных случаев на 11 часов 5 февраля – 5815. В их числе 343 пациента ковид-госпиталей. Оставшиеся 5472 гражданина борются с легкой формой заболевания в домашних условиях. Выздоровели за весь период пандемии 19 062 человека. За сутки выписались 158.



Количество смертей возросло до 196. За минувшие сутки в Башкирии от инфекции скончался 1 пациент.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram