За сутки в Башкортостане врачи выявили 163 носителя коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 08 фев 2021 | 10:33

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Башкирии достигло 25566 с суточным приростом в 163 больных. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики рассказал министр здравоохранения Максим Забелин.







На стационарном лечении находятся 303 пациента, 45 из которых находятся в тяжелом состоянии. В амбулаторном режиме лечатся 5687 человек. При этом количество выписанных жителей составляет уже 19368, 54 из которых медики выписали за сутки.

С начала пандемии специалисты сделали 2371787 тестов, причем за минувшие сутки они успели сделать шесть тысяч исследований. Число коек для ковидных пациентов уменьшили с 6334 до 3667. По словам г-на Забелина, такое количество позволит оказывать помощь носителям вируса в полном объеме. Свободными на данный момент остаются 29 процентов коек.





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