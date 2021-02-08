В Башкортостане партия вакцины от коронавируса направлена на «карантин»

| 08 фев 2021 | 11:02

Минздрав Башкортостана приостановил приемку 14490 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Партия направлена на «карантин» - об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министра здравоохранения Максим Забелин.







- Специалисты вывили несоответствие информации по кодированию штрихкода на вторичной упаковке и в госреестре лекарственных средстве, - сообщил он.

О проблеме уже проинформировали минздрав России, Роспотребнадзор и Центр Гамалеи. Кроме того, минувшей ночью в Башкирию поступило еще 2160 доз вакцины. С начала прививочной кампании против ковида первый компонент вакцины получили 24 тысячи жителей Башкирии, а второй пока восемь тысяч. Через портал «Госуслуги» на вакцинацию записались 5167 человек.





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