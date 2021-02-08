Стало известно, когда в Башкортостане возобновят работу поезда здоровья

| 08 фев 2021 | 11:06

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве региона 8 февраля озвучил дату начала курсирования мобильных бригад врачей - «поездов здоровья» по районам республики.







«Ориентировочно начать акцию «Здоровая республика-здоровый регион» и запустить здравпоезда мы планируем 19 апреля. Если позволят погодные условия, то начнём раньше», - заявил Забелин.



Напомним, акция «Здоровая республика-здоровый регион» стартовала в регионе 22 апреля 2019 года. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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