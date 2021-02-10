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В 2020 году в Башкортостане уволились 2504 врача

В 2020 году в Башкортостане уволились 2504 врача

| 10 фев 2021 | 09:24

В 2020 году из медорганизаций Башкирии уволились 2504 врача, были приняты на работу 2705 врачей. Об этом на заседании правительства республики 9 февраля сообщили министр здравоохранения региона Максим Забелин, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, по состоянию на 31 декабря 2020 года в медорганизациях, подведомственных минздраву Башкирии, трудились 50,2 тыс. медицинских работников, в том числе 14 350 врачей и 35 886 средних медицинских работников.

Забелин отметил, что показатель обеспеченности населения врачами в медицинских организациях по сравнению с 2019 годом увеличился на 2,5% и составил 36,5 на 10 тыс. населения.

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Источник: ufa.aif.ru

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