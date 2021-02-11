В Бирске полным ходом идет строительство взрослой и детской поликлиники
Бирский район | 11 фев 2021 | 11:12
В Бирске продолжается строительство детской и взрослой поликлиники. В настоящее время проводится установка перегородок, внутренняя отделка помещений.
Корпуса взрослой и детской поликлиник между собой соединены общими коридорами, также установят лифты, оборудуют стационарную котельную для бесперебойного обеспечения горячей водой и отоплением.
Строительство поликлиники для взрослых и детей началось в рамках национального проекта «Здравоохранение» ещё весной текущего года. Государственным заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Башкортостан, генеральным подрядчиком — ООО «Корунд».
Напомним, что общая площадь здания новой поликлиники для взрослых и детей составит более семи тысяч квадратных метров. Стоимость объекта — чуть более 597 млн. рублей, учитывая комплектацию оборудованием.
Ранее сообщалось, что имеющиеся на территории муниципального района здания, где расположены медицинские учреждения, были построены в период с 1913 по 1970 годы и не в полной мере соответствуют соблюдению выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи. Наличие нового и современного объекта здравоохранения станет долгожданным подарком для жителей района.