В Башкирии в ближайшие 5 лет построят более 530 новых больниц

| 12 фев 2021 | 14:32

Сегодня, 12 февраля, глава региона Радий Хабиров рассказал в социальных сетях о масштабной модернизации в сфере здравоохранения. Причиной стали жалобы на состояние больниц и поликлиник. По мнению главы республики, они обоснованные, ведь многим учреждениям по 60 лет.







Планируется, что в ближайшие 5 лет будет построено более 530 новых больниц. А в 70 старых будет проведен капитальный ремонт и замена оборудования. Для этого федеральный центр окажет поддержку в виде 18,5 миллиардов рублей.





— В этом году достраиваем два важных объекта – большую поликлинику в Бирске (детскую на 200 посещений и взрослую на 400) и поликлинику на 250 посещений в селе Чекмагуш. Их планируем сдать в 2021. А в 2022 завершим еще 4 большие стройки – хирургические корпусы в Учалинской горбольнице и уфимском кардиоцентре, а также поликлиники – при РКБ имени Куватова и в Затоне, — сообщил Радий Хабиров. — Параллельно в 2021-м начнем строить Республиканский центр детской онкологии и гематологии и детскую поликлинику в Баймаке.

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Фото: социальные сети