В Учалинском районе построено семь модульных ФАПов
Учалинский район | 12 фев 2021 | 19:52
В 2020 году в Учалинском районе построено семь модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках национального проекта «Здравоохранение». Медицинские учреждения, отвечающие всем санитарным нормам и оснащённые необходимым оборудованием, появились в Вознесенке, Калканово, Ильтебаново, Кудашево, Наурузово, Галиахмерово, Кубагушево.
В каждом из ФАПов есть процедурный, акушерский, приемный кабинеты, кабинет для осмотра детей и младенцев, а также теплый туалет, оснащенный перилами для маломобильных граждан. Светлые, просторные ФАПы подключены к водоснабжению, электрическому отоплению, интернету. В кабинетах встроены бактерицидные лампы, установлены новые холодильники для анализов и медикаментов, в распоряжении фельдшера аппараты ЭКГ, дефибриллятор, аппарат для кислородотерапии.
Работать в новых фельдшерско-акушерских пунктах будут опытные медицинские работники.