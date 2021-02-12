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В Учалинском районе построено семь модульных ФАПов

В Учалинском районе построено семь модульных ФАПов

Учалинский район | 12 фев 2021 | 19:52

В 2020 году в Учалинском районе построено семь модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках национального проекта «Здравоохранение». Медицинские учреждения, отвечающие всем санитарным нормам и оснащённые необходимым оборудованием, появились в Вознесенке, Калканово, Ильтебаново, Кудашево, Наурузово, Галиахмерово, Кубагушево.

В каждом из ФАПов есть процедурный, акушерский, приемный кабинеты, кабинет для осмотра детей и младенцев, а также теплый туалет, оснащенный перилами для маломобильных граждан. Светлые, просторные ФАПы подключены к водоснабжению, электрическому отоплению, интернету. В кабинетах встроены бактерицидные лампы, установлены новые холодильники для анализов и медикаментов, в распоряжении фельдшера аппараты ЭКГ, дефибриллятор, аппарат для кислородотерапии.

Работать в новых фельдшерско-акушерских пунктах будут опытные медицинские работники.

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Источник: Администрация Учалинского района
Фото: Администрация Учалинского района

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